Ксения Собчак поделилась фото времён своей юности с кумиром 90-х: какая милашка

Ксения Собчак опубликовала снимок с участником группы "На-На" Владимиром Лёвкиным.

Журналистка поделилась фотографией из личного архива. На фото совесем юная Собчак сидит в обнимку с одним из участников группы "На-На" Владимиром Лёвкиным.

"Разбирала в выходные фотоархивы. С кумиром тех дней. Узнали?" — написала под фото Ксения в своём ВК-аккаунте.

Подписчики Собчак активно комментировали фото.

"А на вид вылитый молодой Бари. Бари, кстати, очень плохо сегодня — в реанимацию снова попал. Только что сообщили";

"Ой, какая вы тут, милашка";

"Ксюша в молодости была вполне милой", — писали фолловеры под фото журналистки.