Ксения Собчак поделилась фото времён своей юности с кумиром 90-х: какая милашка

Ксения Собчак опубликовала снимок с участником группы "На-На" Владимиром Лёвкиным.
Журналистка поделилась фотографией из личного архива. На фото совесем юная Собчак сидит в обнимку с одним из участников группы "На-На" Владимиром Лёвкиным.
"Разбирала в выходные фотоархивы. С кумиром тех дней. Узнали?" — написала под фото Ксения в своём ВК-аккаунте.
Подписчики Собчак активно комментировали фото.
"А на вид вылитый молодой Бари. Бари, кстати, очень плохо сегодня — в реанимацию снова попал. Только что сообщили";
"Ой, какая вы тут, милашка";
"Ксюша в молодости была вполне милой", — писали фолловеры под фото журналистки.
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