Леонид Якубович отчитал дочь Варвару за попытку продвинуть в передачу "Поле Чудес" своих знакомых

Ведущий Леонид Якубович возмутился тем, что его дочь якобы пыталась протолкнуть на "Поле-Чудес" участников из числа своих знакомых.
Варвара Якубович опубликовала в Инстаграм* видео, в котором рассказала о недоразумении, которое произошло между ней и её знаменитым отцом.
Девушка объяснила, что ей позвонил возмущённый Леонид Якубович, которому не понравилось то, что Варвара решает, кому следует участвовать в шоу "Поле Чудес".
Наследница телеведущего поспешила разъяснить недопонимание. Она рассказала, что к ней обратились её знакомые, представители конного спорта. Они просили узнать, почему никто не ответил на их заявку на участие в телевизионной передаче. Варвара написала креативному продюсеру программы с просьбой узнать, что стало с заявкой её друзей.
Создатели шоу восприняли это как попытку повлиять на решение о выборе участников программы и рассказали об этом Якубовичу. Ведущий воспринял это с неодобрением и отчитал дочь.
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