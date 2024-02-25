Леонид Якубович отчитал дочь Варвару за попытку продвинуть в передачу "Поле Чудес" своих знакомых

Леонид Якубович не позволил дочери вмешиваться в программу "Поле-Чудес"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий Леонид Якубович возмутился тем, что его дочь якобы пыталась протолкнуть на "Поле-Чудес" участников из числа своих знакомых.

Фото: Инстаграм Варвары Якубович

Варвара Якубович опубликовала в Инстаграм* видео, в котором рассказала о недоразумении, которое произошло между ней и её знаменитым отцом.

Девушка объяснила, что ей позвонил возмущённый Леонид Якубович, которому не понравилось то, что Варвара решает, кому следует участвовать в шоу "Поле Чудес".

Наследница телеведущего поспешила разъяснить недопонимание. Она рассказала, что к ней обратились её знакомые, представители конного спорта. Они просили узнать, почему никто не ответил на их заявку на участие в телевизионной передаче. Варвара написала креативному продюсеру программы с просьбой узнать, что стало с заявкой её друзей.

Создатели шоу восприняли это как попытку повлиять на решение о выборе участников программы и рассказали об этом Якубовичу. Ведущий воспринял это с неодобрением и отчитал дочь.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской