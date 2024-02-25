На канале ТНТ сообщили о скором перезапуске комедийного шоу "Наша Russia": все мы немножко ксенофобы

На канале ТНТ заявили о перезапуске шоу "Наша Russia"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На ТНТ решили возродить популярное юморитсическое шоу 2000-х годов "Наша Russia".

Фото: ВК-аккаунт Светлакова

О новых съёмках шоу "Наша Russia" рассказал генпродюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов. Он уверен, что зрители с интересом отнесутся к перезапуску ранее популярной передачи.

"Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы", — выразил свою точку зрения Водахов.

Проект "Наша Russia" стартовал в 2006 году и продержался пять сезонов. Главные роли в шоу исполняли комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков вернётся на ТНТ и примет участие сразу в трёх программах.