На канале ТНТ сообщили о скором перезапуске комедийного шоу "Наша Russia": все мы немножко ксенофобы

На ТНТ решили возродить популярное юморитсическое шоу 2000-х годов "Наша Russia".
О новых съёмках шоу "Наша Russia" рассказал генпродюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов. Он уверен, что зрители с интересом отнесутся к перезапуску ранее популярной передачи.
"Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы", — выразил свою точку зрения Водахов.
Проект "Наша Russia" стартовал в 2006 году и продержался пять сезонов. Главные роли в шоу исполняли комики Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков вернётся на ТНТ и примет участие сразу в трёх программах.
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