Сбежавший в Италию Константин Меладзе зарабатывает миллионы в России

Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лейбл Константина Меладзе, "Меладзе мьюзик", принес ему доход в размере 19 млн ₽ за прошлый год, что на 2,7 млн ₽ больше, чем годом ранее. В его лейбле остались такие артисты, как Валерий Меладзе и Вера Брежнева, но солистки "ВИА Гры" переехали за границу.

Также SHOT упоминает о песне "Почему я?", выпущенной на российских стриминговых площадках, и о том, что сам Константин Меладзе проживает в Италии.

Вера Брежнева также находится за границей, но пытается заработать на туре по странам СНГ из-за снижения количества концертов и уменьшения гонораров за последние два года.