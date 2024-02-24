Певицы Слава и Глюкоза поздравили Любовь Успенскую с юбилеем: "Без твоих песен как без души"

Певицы Слава и Глюкоза поздравили Любовь Успенскую с юбилеем

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицы Слава и Глюкоза обратились к королеве русского шансона Любови Успенской в честь юбилея певицы.

Фото: ВК-аккаунт Успенской

24 февраля исполнительница хита "Кабриолет" Любовь Успенская отметила 70-летие. В честь юбилея певица проведёт большой концерт.

Звезду поздравили коллеги по сцене.

"Я таких как ты не встречала и не встречу. Удивляюсь твоей энергии: как ты умеешь чувствовать, любить, заботиться. Ты умеешь дружить — знаю это не понаслышке", — сказала Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза.

Поддержала Успенскую и певица Слава. Она назвала себя верной поклонницей юбилярши.

"Мы без твоих песен как без души", — отметила Слава.