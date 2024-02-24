Собчак порадовалась успехам уехавшего после начала СВО Молочникова: у наших получается за границей

Ксения Собчак порадовалась за уехавшего из РФ режиссёра Александра Молочникова

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что режиссёр Александр Молочников добился успехов за рубежом после своего отъезда из России после начала СВО.

Фото: ВК-аккаунт Молочникова

Журналистка отметила, что 31-летний Молочников активно работает за рубежом. Молодой режиссёр сообщил о выходе своего спектакля в Нью-Йорке.

"Очень радуюсь, когда у наших получается за границей. Круто, что люди смогли начать новую жизнь, не жалуются на обстоятельства и работают. Многим этого сделать не удалось", — написала Ксения в своём Инстаграм*.

Собчак считает, что режиссёр сумел преодолеть все терзания и страхи и занялся делом, вопреки обстоятельствам.

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