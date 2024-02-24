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Собчак порадовалась успехам уехавшего после начала СВО Молочникова: у наших получается за границей

Ксения Собчак порадовалась за уехавшего из РФ режиссёра Александра Молочникова

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что режиссёр Александр Молочников добился успехов за рубежом после своего отъезда из России после начала СВО.

Ксения Собчак порадовалась за уехавшего из РФ режиссёра Александра Молочникова
Фото: ВК-аккаунт Молочникова

Журналистка отметила, что 31-летний Молочников активно работает за рубежом. Молодой режиссёр сообщил о выходе своего спектакля в Нью-Йорке.

"Очень радуюсь, когда у наших получается за границей. Круто, что люди смогли начать новую жизнь, не жалуются на обстоятельства и работают. Многим этого сделать не удалось", — написала Ксения в своём Инстаграм*.

Собчак считает, что режиссёр сумел преодолеть все терзания и страхи и занялся делом, вопреки обстоятельствам. 

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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