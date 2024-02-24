Лера Кудрявцева пожаловалась на самочувствие после перенесённой операции

Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии после операции

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что очень тяжело восстанавливается после операции на ноге.

Фото: Инстаграм Кудрявцевой

Кудрявцева, которая перенесла серьёзную операцию, пожаловалась на самочувствие. Причину своёго недомогания звезда видит в в том, что 24 февраля наступило полнолуние.

"Сегодня мне прям не очень хорошо. На самом деле 3 день после операции и организм отходит от наркоза, сильных обезболивающих и поэтому кроет конкретно. Всегда думала "я сильная", но сегодня поняла — нет", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Телеведущая ранее опубликовала фото из госпиталя Минобороны России, где её прооперировали после перелома ноги.