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Ольга Бузова рассказала, что уже несколько раз занималась любовью: мне было хорошо

Ольга Бузова похвасталась своей интимной жизнью

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова заинтриговала публику словами о своих занятиях любовью.

Ольга Бузова похвасталась своей интимной жизнью
Фото: https://glas.ru/

Звезда "Дома-2" поделилась видео, на котором делает откровенное признание.

"Чтобы вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо", — заявила знаменитость.

Ранее Бузова жаловалась на то, что после расставания с Давидом Манукяном забыла об интимной близости.

Ранее Ольга Бузова объяснила, что будет совмещать материнство с работой, и если понадобится, то будет кормить ребёнка прямо в Кремле во время вручения ей награды.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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