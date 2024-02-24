Ольга Бузова рассказала, что уже несколько раз занималась любовью: мне было хорошо

Ольга Бузова заинтриговала публику словами о своих занятиях любовью.
Звезда "Дома-2" поделилась видео, на котором делает откровенное признание.
"Чтобы вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо", — заявила знаменитость.
Ранее Бузова жаловалась на то, что после расставания с Давидом Манукяном забыла об интимной близости.
Ранее Ольга Бузова объяснила, что будет совмещать материнство с работой, и если понадобится, то будет кормить ребёнка прямо в Кремле во время вручения ей награды.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.