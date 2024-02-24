Блогер Оксана Самойлова рассказала, что в детском саду её дети самые нищие

Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова рассказала о воспитании детей, которые, по её словам, не должны расти белоручками.

Фото: ВК-аккаунт Самойловой

В Семье Самойловой и рэпера Джигана воспитываются три дочери и сын, которому недавно исполнилось 4 года.

Звезда Интернета объяснила, что не терпит, когда дети просят домработницу что-то сделать за них.

Она отметила, что её дети не хвастаются богатыми родителями в школе и садике, так как на фоне остальных их семья выглядит скромно.

"Мы ходим в детский сад, где они самые нищие", — призналась Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова объяснила, что они с мужем и детьми вынуждены были отказаться от проживания в особняке с лифтом и подыскать себе новый небольшой дом. Свой взятый в ипотеку дом семья выставила на продажу.