Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд опубликовала дерзкие фотографии

Анна Пересильд приняла участие в дерзкой фотосессии

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд поделилась снимками в новом дерзком образе.

Фото: Инстаграм Анны Пересильд

14-летння актриса Анна Пересильд, известная российскому зрителю по роли Айгуль в сериале "Слово пацана" опубликовала в своём Инстаграм* серию дерзких снимков. Девушка в рамках фотосессии предстала с ярким макияжем в стиле 90-х.

Её мама, звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд, опубликовала фото, на котором она выглядит словно подросток.

Ранее актёр Рузиль Минекаев рассказал, что на его жену посыпались нападки после выхода сериала "Слово пацана".

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