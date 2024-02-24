Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд опубликовала дерзкие фотографии

Звезда сериала "Слово пацана" Анна Пересильд поделилась снимками в новом дерзком образе.
14-летння актриса Анна Пересильд, известная российскому зрителю по роли Айгуль в сериале "Слово пацана" опубликовала в своём Инстаграм* серию дерзких снимков. Девушка в рамках фотосессии предстала с ярким макияжем в стиле 90-х.
Её мама, звезда фильма "Вызов" Юлия Пересильд, опубликовала фото, на котором она выглядит словно подросток.
Ранее актёр Рузиль Минекаев рассказал, что на его жену посыпались нападки после выхода сериала "Слово пацана".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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