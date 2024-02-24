Ольга Бузова, жаловавшаяся на отсутствие интима, заявила, что нашла себе мужчину

Ольга Бузова призналась, что в ее личной жизни произошли перемены

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова, которая ранее говорила о своем нежелании интимных отношений без любви, наконец-то призналась в изменениях в личной жизни. Несмотря на свои собственные правила о том, что одноразовый секс не соответствует ее представлениям о любви, она, судя по всему, все же нашла себе нового партнера.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Телеведущая заявила, что после двух лет воздержания уже несколько раз занималась любовью, хотя и не раскрывает имя своего возлюбленного.

"Чтоб вы знали, я уже несколько раз занималась любовью. И мне было хорошо", — похвасталась Бузова.

Сейчас главное желание поющей ведущей — семейная жизнь и создание крепких отношений. К слову, ей была предсказана возможность стать матерью в течение двух лет, что тронуло ее до слез.

Нельзя сказать, что Ольга слишком высоко поднимает планку: ее мужчина должен любить женщин, работать и обладать чувством юмора. Но предыдущие две попытки построить семью, к сожалению, кончились неудачно. Ранее ее брак с Дмитрием Тарасовым и отношения с блогером Давой закончились несчастливо.