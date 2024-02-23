Ольга Бузова заявила, что будет кормить ребёнка даже в Кремле, если он захочет есть

Ольга Бузова рассказала, как будет совмещать работу и материнство.
Звезда "Дома-2" объяснила, что никакая работа не помешает ей покормить ребёнка, даже если в это время её будут награждать в Кремле.
Бузова отметила, что пока у неё нет детей, однако она уверена, что когда-нибудь они у неё появятся.
"И вот если мне в Кремле будут вручать государственную награду, а мой ребёнок в этот момент захочет есть, я, конечно, его покормлю", — объяснила знаменитость.
Ранее Ольга Бузова прослезилась, услышав предсказание о скором рождении дочери.
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