Ольга Бузова заявила, что будет кормить ребёнка даже в Кремле, если он захочет есть

Ольга Бузова рассказала, что будет брать ребёнка с собой в Кремль

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как будет совмещать работу и материнство.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

Звезда "Дома-2" объяснила, что никакая работа не помешает ей покормить ребёнка, даже если в это время её будут награждать в Кремле.

Бузова отметила, что пока у неё нет детей, однако она уверена, что когда-нибудь они у неё появятся.

"И вот если мне в Кремле будут вручать государственную награду, а мой ребёнок в этот момент захочет есть, я, конечно, его покормлю", — объяснила знаменитость.

Ранее Ольга Бузова прослезилась, услышав предсказание о скором рождении дочери.