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Жена Кологривого рассказала о его связях с Муцениеце

Жена Никиты Кологривого, Александрина Питиримова, опровергла слухи о его связи с Агатой Муцениеце

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Шоу-бизнес

Жена актера Никиты Кологривого, Александрина Питиримова, отреагировала на слухи о возможной связи мужа с актрисой Агатой Муцениеце.

Жена Никиты Кологривого, Александрина Питиримова, опровергла слухи о его связи с Агатой Муцениеце
Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»

Она опровергла эти предположения, подчеркнув, что их отношения с Никитой находятся в порядке, и развод не рассматривается.

Питиримова также выразила удивление и улыбнулась недостоверной информации, распространяемой некоторыми людьми. Пара поженилась в 2020 году и в мае 2021 года стала родителями дочери по имени Есения.

Ранее сообщалось, что руководитель театральной студии уверен, что Никита Кологривый сможет сыграть роль Жириновского.

 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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