Жена Кологривого рассказала о его связях с Муцениеце

Жена актера Никиты Кологривого, Александрина Питиримова, отреагировала на слухи о возможной связи мужа с актрисой Агатой Муцениеце.
Она опровергла эти предположения, подчеркнув, что их отношения с Никитой находятся в порядке, и развод не рассматривается.
Питиримова также выразила удивление и улыбнулась недостоверной информации, распространяемой некоторыми людьми. Пара поженилась в 2020 году и в мае 2021 года стала родителями дочери по имени Есения.
Ранее сообщалось, что руководитель театральной студии уверен, что Никита Кологривый сможет сыграть роль Жириновского.
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