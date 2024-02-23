Жена Кологривого рассказала о его связях с Муцениеце

Жена Никиты Кологривого, Александрина Питиримова, опровергла слухи о его связи с Агатой Муцениеце

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена актера Никиты Кологривого, Александрина Питиримова, отреагировала на слухи о возможной связи мужа с актрисой Агатой Муцениеце.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»

Она опровергла эти предположения, подчеркнув, что их отношения с Никитой находятся в порядке, и развод не рассматривается.

Питиримова также выразила удивление и улыбнулась недостоверной информации, распространяемой некоторыми людьми. Пара поженилась в 2020 году и в мае 2021 года стала родителями дочери по имени Есения.

Ранее сообщалось, что руководитель театральной студии уверен, что Никита Кологривый сможет сыграть роль Жириновского.