Алла Пугачёва продолжает зарабатывать на своих выступлениях в РФ

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Алла Пугачёва представляет новый альбом "P.S." с live-версиями песен с юбилейного концерта в Кремле

0:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва готовится к выпуску нового альбома "P.S.", содержащего live-версии песен, исполненных на её юбилейном концерте в Кремле в 2019 году.

Алла Пугачёва представляет новый альбом "P.S." с live-версиями песен с юбилейного концерта в Кремле
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Альбом будет доступен на стриминговых платформах и включит в себя 20 композиций, в том числе классические хиты певицы в новых аранжировках.

Не вошли в альбом песни, записанные в тверской студии "Салам" во время недавнего приезда Пугачёвой в РФ в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Пугачёва зажигательно станцевала с Галкиным* на концерте Орбакайте.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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