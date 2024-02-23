Алла Пугачёва продолжает зарабатывать на своих выступлениях в РФ

Алла Пугачёва готовится к выпуску нового альбома "P.S.", содержащего live-версии песен, исполненных на её юбилейном концерте в Кремле в 2019 году.
Альбом будет доступен на стриминговых платформах и включит в себя 20 композиций, в том числе классические хиты певицы в новых аранжировках.
Не вошли в альбом песни, записанные в тверской студии "Салам" во время недавнего приезда Пугачёвой в РФ в ноябре 2023 года.
Ранее сообщалось, что Пугачёва зажигательно станцевала с Галкиным* на концерте Орбакайте.
* — признан иностранным агентом по решению Минюста.
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