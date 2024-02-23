Перехавшие в скромный дом Оксана Самойлова и Джиган не могут продать свой особнык: скинули 45 миллионов

Джиган и Самойлова пытаются продать роскошный особняк

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган выставили на продажу шикарный особняк, а сами подобрали себе скромное жильё.

Фото: ВК-аккаунт Самойловой

Издание СтарХит сообщает, что Джиган и Самойлова решили продать роскошный трехэтажный особняк в поселке Шато-Соверен на Новой Риге. Сначала цену на дом поставили 200 миллионов рублей, затем цену снизили на 45 миллионов рублей.

Дом был взят в ипотеку, которая ещё не до конца погашена. Особняк остается в залоге у банка, а семья всё ещё платит взносы.

В коттедже есть гостиная с камином, кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн. Самойлова не жила в своём доме, а арендовала резиденцию в поместье Agalarov Estate с лифтом и другими роскошествами. За проживание в особняке блогер отдавала по три миллиона рублей каждый месяц.

Недавно Самойлова в интервью Иде Галич призналась, что больше не может позволить себе такие расходы. Она опубликовала видео о переезде в скромный небольшой дом.