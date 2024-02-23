Звезда фильма "Люди в чёрном" Лэнни Флаэрти скончался после операции

Актёр из "Людей в черном" умер после операции

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Американский актёр кино и телевидения Лэнни Флаэрти ушёл из жизни после хирургического вмешательства.

Фото: Портал Кинократия

В Нью-Йорке умер 82-летний артист Лэнни Флаэрти, который знаком российскому зрителю по фильмам "Люди в черном" и "Ведьма из Блэр".

О кончине артиста сообщили на официальном портале Понтотока, города, где он родился. Источник сообщает, что Флаэрти умер после перенесенной операции.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.