Преобразившегося Филиппа Киркорова сравнили с Томасом Фордом и Тимати: минус 30 лет

Филипп Киркоров высказался о смене своего имиджа: "Новый я"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился фотографиями в новом образе.

Фото: Инстаграм Киркорова

Народный артист России разместил в своём Инстаграм* снимки со съёмок шоу "Голос". На фото певец выглядит презентабельно и строго. На нём элегантный чёрный костюм.

"Новый сезон. Новый я. В добрый путь!" — написал артист в социальных сетях.

Фолловеры не удержались от упрёков в адрес артиста, так как не верят во внутренние перемены Киркорова.

"Нутро не преобразилась"; "Тимати, ты ли это?"; "Вот что "дверь животворящая" с людьми делает", — писали хейтеры.

Поклонники артиста отметили, что перемены ему к лицу.

"Очень помолодели с этим цветом. Будто 20 лет назад"; "Новый стиль намного лучше предыдущего. Как брюнет гораздо естественнее и моложе. Минус 30 лет"; "Том Форд", — писали интернет-пользователяи под фото певца.

Ранее сообщалось, что Киркоров снова сидит в кресле жюри шоу "Голос".

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