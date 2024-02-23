Преобразившегося Филиппа Киркорова сравнили с Томасом Фордом и Тимати: минус 30 лет

Король российской эстрады Филипп Киркоров поделился фотографиями в новом образе.
Народный артист России разместил в своём Инстаграм* снимки со съёмок шоу "Голос". На фото певец выглядит презентабельно и строго. На нём элегантный чёрный костюм.
"Новый сезон. Новый я. В добрый путь!" — написал артист в социальных сетях.
Фолловеры не удержались от упрёков в адрес артиста, так как не верят во внутренние перемены Киркорова.
"Нутро не преобразилась";
"Тимати, ты ли это?";
"Вот что "дверь животворящая" с людьми делает", — писали хейтеры.
Поклонники артиста отметили, что перемены ему к лицу.
"Очень помолодели с этим цветом. Будто 20 лет назад";
"Новый стиль намного лучше предыдущего. Как брюнет гораздо естественнее и моложе. Минус 30 лет";
"Том Форд", — писали интернет-пользователяи под фото певца.
Ранее сообщалось, что Киркоров снова сидит в кресле жюри шоу "Голос".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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