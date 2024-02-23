Настя Ивлеева прервала молчиние и обратилась к защитникам Отечества

Блогер Настя Ивлеева, которая спровоцировала скандал с "голой вечеринкой", впервые после длительного времени опубликовала пост в социальных сетях.
Настя Ивлеева прервала длительное молчание и разместила в своём Telegram-аккаунте поздравительный пост.
"Поздравляю всех защитников Отечества! Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов. Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!" — написала звезда в личном микроблоге.
Ранее Настя Ивлеева разместила видео с концерта донецкого рэпера ОМ в Москве. Она показала, что, вопреки слухам, находится в России. Свой пост она озаглавила словами "Сила в делах".
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