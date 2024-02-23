Настя Ивлеева прервала молчиние и обратилась к защитникам Отечества

Настя Ивлеева поздравила защитников Отечества

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева, которая спровоцировала скандал с "голой вечеринкой", впервые после длительного времени опубликовала пост в социальных сетях.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Настя Ивлеева прервала длительное молчание и разместила в своём Telegram-аккаунте поздравительный пост.

"Поздравляю всех защитников Отечества! Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов. Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!" — написала звезда в личном микроблоге.

Ранее Настя Ивлеева разместила видео с концерта донецкого рэпера ОМ в Москве. Она показала, что, вопреки слухам, находится в России. Свой пост она озаглавила словами "Сила в делах".