Как поменялась жизнь Данилы Козловского после побега в Европу

После потери работы и резкого спада популярности в России, Данила Козловский нашел новое направление в своей карьере. Актер решил продолжить свою деятельность в Европе, где создал собственное шоу, включающее песни, танцы и откровения.
Он успешно выступает в различных городах и весях, а его ближайшее выступление запланировано в Берлине. Козловский признается, что находит новые реалии жизни интересными и ценными, особенно возможность активного взаимодействия с зрителями.
Ранее актер также участвовал в благотворительном спектакле в Лондоне, направленном на помощь онкобольным детям, где выступил вместе с известными актрисами.
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