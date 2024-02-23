Как поменялась жизнь Данилы Козловского после побега в Европу

Данила Козловский рассказал про новую жизнь в Европе

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После потери работы и резкого спада популярности в России, Данила Козловский нашел новое направление в своей карьере. Актер решил продолжить свою деятельность в Европе, где создал собственное шоу, включающее песни, танцы и откровения.

Фото: Wikipedia by Дмитрий Дубинский is licensed under CC BY-SA 3.0

Он успешно выступает в различных городах и весях, а его ближайшее выступление запланировано в Берлине. Козловский признается, что находит новые реалии жизни интересными и ценными, особенно возможность активного взаимодействия с зрителями.

Ранее актер также участвовал в благотворительном спектакле в Лондоне, направленном на помощь онкобольным детям, где выступил вместе с известными актрисами.