Участие Филиппа Киркорова в новогодних проектах стало предметом обсуждения после его появления на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, в результате чего его начали вырезать из новогодних огоньков и возникли претензии к уже отснятым, но не вышедшим проектам, включая шоу "Сокровища императора".
Съемки в этом проекте оказались непростыми, как показали опубликованные кадры, где Киркоров бегает по Китаю и душит гуся.
Скандал с вечеринкой Ивлеевой поставил под вопрос его участие в этом проекте, однако артисту удалось выкрутиться из сложной ситуации, принеся извинения и отправившись на Донбасс с гуманитарной помощью для раненых бойцов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.