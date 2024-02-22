Филипп Киркоров бегает по Китаю с гусями после скандала с Настей Ивлеевой

На съёмках шоу Филипп Киркоров душил гуся, бегая по Китаю

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участие Филиппа Киркорова в новогодних проектах стало предметом обсуждения после его появления на "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, в результате чего его начали вырезать из новогодних огоньков и возникли претензии к уже отснятым, но не вышедшим проектам, включая шоу "Сокровища императора".

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Съемки в этом проекте оказались непростыми, как показали опубликованные кадры, где Киркоров бегает по Китаю и душит гуся.

Скандал с вечеринкой Ивлеевой поставил под вопрос его участие в этом проекте, однако артисту удалось выкрутиться из сложной ситуации, принеся извинения и отправившись на Донбасс с гуманитарной помощью для раненых бойцов.