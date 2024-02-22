Ивлеева не сдается: реакция на оскорбительные слова рэпера ОМ

Настя Ивлеева впервые за долгое время опубликовала видео в своем Telegram-канале с сегодняшнего концерта донецкого рэпера ОМ в Москве, подписав его словами "Сила в делах".
Это произошло вскоре после того, как музыкант выразил крайне негативное отношение к возможному приезду Ивлеевой на Донбасс, называя это оскорблением. Информация о событии появилась на SHOT.
Ранее сообщалось, что блогер Ивлеева через два месяца после "голой вечеринки" в основном сидит дома.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.