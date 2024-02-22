Ивлеева не сдается: реакция на оскорбительные слова рэпера ОМ

Настя Ивлеева выложила видео с концерта рэпера ОМ в Москве

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева впервые за долгое время опубликовала видео в своем Telegram-канале с сегодняшнего концерта донецкого рэпера ОМ в Москве, подписав его словами "Сила в делах".

Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

Это произошло вскоре после того, как музыкант выразил крайне негативное отношение к возможному приезду Ивлеевой на Донбасс, называя это оскорблением. Информация о событии появилась на SHOT.

Ранее сообщалось, что блогер Ивлеева через два месяца после "голой вечеринки" в основном сидит дома.