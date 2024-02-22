МЧС Белоруссии запустило вирусный ролик с Ольгой Бузовой о спасении при пожарах

МЧС Белоруссии использовало Бузову для создания предупреждающего ролика

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

МЧС Белоруссии создало видео о правилах поведения при пожаре с Ольгой Бузовой и котиками в главных ролях.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

В Сети появился вирусный ролик, который предостерегает граждан от неправильного поведения во время пожара.

Начинается видео с того, что Ольга Бузова говорит: "Запомните раз и навсегда".

На видео мемные котики советуют не поддаваться панике, быстро покинуть место пожара и не пытаться спасти вещи.

Ранее Ольга Бузова пустила слезу, услышав предсказание экстрассенса о том, что у неё будет дочка.