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МЧС Белоруссии запустило вирусный ролик с Ольгой Бузовой о спасении при пожарах

МЧС Белоруссии использовало Бузову для создания предупреждающего ролика

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Шоу-бизнес

МЧС Белоруссии создало видео о правилах поведения при пожаре с Ольгой Бузовой и котиками в главных ролях.

МЧС Белоруссии использовало Бузову для создания предупреждающего ролика
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

В Сети появился вирусный ролик, который предостерегает граждан от неправильного поведения во время пожара.

Начинается видео с того, что Ольга Бузова говорит: "Запомните раз и навсегда".

На видео мемные котики советуют не поддаваться панике, быстро покинуть место пожара и не пытаться спасти вещи.

Ранее Ольга Бузова пустила слезу, услышав предсказание экстрассенса о том, что у неё будет дочка.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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