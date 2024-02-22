Собчак прокомментировала иск о компенсации морального вреда после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой

Собчак высказалась о судебном иске по поводу "голой вечеринки" Насти Ивлеевой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что суд вновь отклонил иск против МТС из-за "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Собчак

Журналистка выяснила, что автором иска против МТС является некий Олег Валериевич Останний. Он требует взыскать компенсацию морального вреда в 10 млн рублей.

Собчак предположила, что иски от неизвестных личностей снова будут поступать в судебные органы.

"И кто их подавал? Люди, которых никто не знал (или знал, но забыл), желающие хайпануть за чужой счёт, поднять цитируемость и вписать своё имя в доносчики", — написала Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Ранее Собчак показала фото с Константином Богомоловым и заявила, что миром правит любовь.