Вера Брежнева обратилась со сцены к бывшему мужу Константину Меладзе

Певица Вера Брежнева прервала свой концерт, чтобы высказаться о бывшем муже, Константине Меладзе.
Вера Брежнева впервые после развода обратилась к Меладзе. Слелала это она на своём концерты прямо со сцены.
Благодарная певица объяснила, что автором многих её песен является Константин Меладзе. Она признала, что именно Меладзе помог ей сделать успешную карьеру.
Пара рассталась без скандалов. Константин Меладзе был так великодушен, что позволил Брежневой петь его песни.
Ранее Вера Брежнева после нападок со стороны Виктории Бони опубликовала в социальных сетях анонсы свои концертов в форме рекламы эскорт-услуг.
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