Попавший в больницу Александр Панкратов-Чёрный рассказал о самочувствии: "Спасибо перелому 5-ти рёбер"

Актёр Александр Панкратов-Чёрный вышел на связь с поклонниками после госпитализации.
Звезда фильма "Где находится нофелет?" ответил тем, кто похоронил его заживо.
"Я хочу сказать одно: не дождетесь! Спасибо перелому 5-ти ребер, полученных в гастрольном туре на севере", — написал актёр в своём Инстаграм*.
Народный артист России отметил, что вынужденная пауза в работе помогла ему отдохнуть, встретиться с родственниками и сочинить несколько стихотворений. После выздоровления артист намерен продолжить гастроли. Он направится в Казахстан.
Ранее сломавший руку юморист Евгений Петросян рассказал о своём самочувствии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.