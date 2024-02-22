Попавший в больницу Александр Панкратов-Чёрный рассказал о самочувствии: "Спасибо перелому 5-ти рёбер"

Александр Панкратов-Чёрный рассказал о состоянии своего здоровья: "Не дождётесь"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Панкратов-Чёрный вышел на связь с поклонниками после госпитализации.

Фото: ВК-аккаунт Панкратова-Чёрного

Звезда фильма "Где находится нофелет?" ответил тем, кто похоронил его заживо.

"Я хочу сказать одно: не дождетесь! Спасибо перелому 5-ти ребер, полученных в гастрольном туре на севере", — написал актёр в своём Инстаграм*.

Народный артист России отметил, что вынужденная пауза в работе помогла ему отдохнуть, встретиться с родственниками и сочинить несколько стихотворений. После выздоровления артист намерен продолжить гастроли. Он направится в Казахстан.

Ранее сломавший руку юморист Евгений Петросян рассказал о своём самочувствии.

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