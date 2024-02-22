Юрий Лоза заявил, что артисты не должны рисковать жизнью в зоне СВО: дроны и наводчики сообщат координаты

Певец Юрий Лоза ответил на вопрос, почему он не даёт концерты в зоне проведения спецоперации на Украине.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что его часто упрекают в том, что он не отправляется на передовую с выступлениями.
Певец считает, что приезд артиста это "головная боль" для командира, который должен позаботиться о безопасности звезды и зрителей из числа военнослужащих, которые соберутся в одном месте.
"Дроны и наводчики тут же сообщат координаты, а противник должным образом отреагирует. Тем более, что пальнуть на несколько десятков километров у него есть чем", — выразил свою точку зрения Лоза в своём ВК-аккаунте.
Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала поездку Филиппа Киркорова на Донбасс.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.