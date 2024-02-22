Юрий Лоза заявил, что артисты не должны рисковать жизнью в зоне СВО: дроны и наводчики сообщат координаты

Юрий Лоза считает, что артистам опасно выступать в зоне СВО из-за дронов

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Певец Юрий Лоза ответил на вопрос, почему он не даёт концерты в зоне проведения спецоперации на Украине.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что его часто упрекают в том, что он не отправляется на передовую с выступлениями.

Певец считает, что приезд артиста это "головная боль" для командира, который должен позаботиться о безопасности звезды и зрителей из числа военнослужащих, которые соберутся в одном месте.

"Дроны и наводчики тут же сообщат координаты, а противник должным образом отреагирует. Тем более, что пальнуть на несколько десятков километров у него есть чем", — выразил свою точку зрения Лоза в своём ВК-аккаунте.

Ранее актриса Яна Поплавская раскритиковала поездку Филиппа Киркорова на Донбасс.