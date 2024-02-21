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Адреналин зашкаливает: Владимир Маркони поделился впечатлениями от съёмок шоу "Поймай меня, если сможешь"

На канале "Россия" начались съёмки нового музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь"

1:10
Шоу-бизнес

В новом музыкальном шоу "Поймай меня, если сможешь" будут участвовать две команды: одна — знаменитые исполнители, другая — телезрители, любящие петь. Подробности шоу пока не раскрываются, известно только, что звёзды должны будут ловить какого-либо участника из противоположной команды и пытаться выяснить, правда ли он тот, за кого себя выдаёт.

На канале "Россия" начались съёмки нового музыкального шоу "Поймай меня, если сможешь"
Фото: www.flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Знаменитости должны будут три раза принимать решение. Если оно окажется верным, они получат миллион рублей. В случае ошибки эти деньги достанутся команде их соперников. Ведущий шоу Владимир Маркони поделился эмоциями от съёмок. Он признался, что болеет и за звёзд, и за простых участников, но всё же больше радуется, когда вторым удаётся обыграть первых.

"Впечатления — невероятные. Адреналин у команды звёзд зашкаливает! Эмоции через край, когда они угадывают. Но я так болею за наших участников и радуюсь, когда звёзды ошибаются и хватаются за головы: "Как нас могли провести?!" Это самые искренние эмоции, и зрители ощутят эту феерию", — пообещал Маркони.

Дата выхода шоу будет объявлена в ближайшее время.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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