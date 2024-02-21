Рэпера Матранга сумели выманить из Таиланда с помощью местной полиции

Прибывшего из Таиланда рэпера Матранга отправили в рехаб

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депортированного из Таиланда рэпера Матранга встретили в аэропорту и отправили в рехаб.

Фото: ВК-аккаунт Матранга

Как сообщает Telegram-канал "Блокнот-старс", Матранг вернулся в Россию. Сделал это музыкант не добровольно, а по принуждению местной полиции.

У артиста возникли проблемы с запрещёнными веществами, поэтому спланировали целую операцию по спасению испоонителя хита "Медуза" из беды.

План был инициирован родственниками рэпера. Они встретили Алана Хадзарагова (настоящее имя рэпера) в аэропорту и отправили его лечиться в рехаб.

Ранее Матранг отверг предложение о помощи со стороны Василия Вакуленко (рэпера Басты).