Депортированного из Таиланда рэпера Матранга встретили в аэропорту и отправили в рехаб.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот-старс", Матранг вернулся в Россию. Сделал это музыкант не добровольно, а по принуждению местной полиции.
У артиста возникли проблемы с запрещёнными веществами, поэтому спланировали целую операцию по спасению испоонителя хита "Медуза" из беды.
План был инициирован родственниками рэпера. Они встретили Алана Хадзарагова (настоящее имя рэпера) в аэропорту и отправили его лечиться в рехаб.
Ранее Матранг отверг предложение о помощи со стороны Василия Вакуленко (рэпера Басты).
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.