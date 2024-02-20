Данила Козловский показал очаровательную дочку, живущую в Америке

Актёр Данила Козловский опубликовал фото дочки, которая живёт в США.
Козловский в Инстаграм* поделился серией снимков дочери с необычным именем Ода Валентина. Артист предпочитает скрывать лицо наследницы от посторонних глаз. Поводом для публикации стал день рождения девочки. Малышке исполнилось 4 годика.
С мамой девочки, моделью и режиссёром Ольгой Зуевой, которая долгое время живёт в Америке, Козловский расстался вскоре после рождения дочери.
Ранее сообщалось, что блогер Оксана Самойлова короновала своего сына Давида в честь дня рождения мальчика.
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