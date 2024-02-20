Поклонники шоу "Маска" угадали, кто скрывается за масками трёх персонажей пятого сезона

Зрители рассекретили имена трёх участников пятого сезона шоу "Маска"

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

18 февраля начался пятый сезон полюбившегося многим зрителям шоу "Маска". В контракте, который подписывают участники, говорится, что они не имеют права называть свои имена до окончания проекта, однако это не мешает поклонникам шоу строить предположения.

Фото: flickr.com by gnuckx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Сети обсуждают певицу, скрывающуюся под маской Мотылька. Пользователи уверены, что речь идёт о Настасье Самбурской. Не так давно она опубликовала на своей странице фото с расписанием, в котором были указаны даты репетиций и съёмок шок. Вскоре она удалила фотографию, но подписчики успели её увидеть и сделать выводы.

"Теперь мы знаем, что Самбурская принимает участие в пятом сезоне шоу "Маска". У неё был шанс нас запутать, но нет. Мотылёк поёт, стоит и держится на сцене, как Самбурская", — поделилась блогер, делающая обзоры на выпуски шоу.

Под маской Гориллы, по мнению фанатов, скрывается Никита Кологривый. Большинство зрителей уверены в этом, поскольку в подсказках участник цитировал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Что касается маски Водяного, то поклонники уверяют, что надел её не кто иной, как Стас Ярушин. Такой вывод напрашивается из-за того, что Водяной много шутит, а Ярушин связан как раз с юмором.

"Тем, что он много разговаривал, он себя и выдал. У него очень узнаваемая манера общения" — подытожили пользователи Сети.