Александр Ревва показал, как отдыхает с красавицей-женой на пляже в Рио

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился снимком с супругой Анжеликой.
Ревва опубликова в своём Инстаграм* фото с женой. На снимке артист шагает, взявший за руку с супругой, по песчанному пляжу. Муж и жена выбрали для прогулки похожие наряды в чёрном цвете.
"РА в Рио", — подписал фото Александр.
Александр Ревва уже 17 лет состоит в браке. Пара воспитывает двух дочерей Алису и Амелию. Своих жену и дочерей Ревва называет "ангелами".
Ранее Ревва показал младшую дочь Амели.
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