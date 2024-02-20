Александр Ревва показал, как отдыхает с красавицей-женой на пляже в Рио

Александр Ревва показал фото с женой с пляжа в Бразилии

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился снимком с супругой Анжеликой.

Фото: Инстаграм Реввы

Ревва опубликова в своём Инстаграм* фото с женой. На снимке артист шагает, взявший за руку с супругой, по песчанному пляжу. Муж и жена выбрали для прогулки похожие наряды в чёрном цвете.

"РА в Рио", — подписал фото Александр.

Александр Ревва уже 17 лет состоит в браке. Пара воспитывает двух дочерей Алису и Амелию. Своих жену и дочерей Ревва называет "ангелами".

Ранее Ревва показал младшую дочь Амели.

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