Рэпер Баста поздравил с днём рождения ребёнка и заинтриговал публику: внебрачный сын?

Рэпер Баста поздравил с днём рождения ребёнка и вызвал вопросы у подписчиков

Рэпер Баста опубликовал фото очаровательного мальчика и вызвал недоумение комментаторов.

Фото: Инстаграм Басты

Автор и исполнитель хита "Сансара" разместил в Инстаграм* снимок ребёнка.

"С днём рождения, мой хороший", — написал музыкант под фото.

Так как Баста не пояснил, кого именно он поздравил, подписчики стали делать разные предположения.

"Племянник видимо"; "Это Сергей Орлов"; "Это Гуф"; "Это его внебрачный сын", — писали фолловеры под фото ребёнка.

Ранее рэпер Матранг резко ответил рэперу Басте на предложение о помощи.

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