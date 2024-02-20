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Рэпер Баста поздравил с днём рождения ребёнка и заинтриговал публику: внебрачный сын?

Рэпер Баста поздравил с днём рождения ребёнка и вызвал вопросы у подписчиков

Шоу-бизнес

Рэпер Баста опубликовал фото очаровательного мальчика и вызвал недоумение комментаторов.

Рэпер Баста поздравил с днём рождения ребёнка и вызвал вопросы у подписчиков
Фото: Инстаграм Басты

Автор и исполнитель хита "Сансара" разместил в Инстаграм* снимок ребёнка.

"С днём рождения, мой хороший", — написал музыкант под фото.

Так как Баста не пояснил, кого именно он поздравил, подписчики стали делать разные предположения.

"Племянник видимо";

"Это Сергей Орлов";

"Это Гуф";

"Это его внебрачный сын", — писали фолловеры под фото ребёнка.

Ранее рэпер Матранг резко ответил рэперу Басте на предложение о помощи.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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