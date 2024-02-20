Рэпер Баста поздравил с днём рождения ребёнка и заинтриговал публику: внебрачный сын?

Рэпер Баста опубликовал фото очаровательного мальчика и вызвал недоумение комментаторов.
Автор и исполнитель хита "Сансара" разместил в Инстаграм* снимок ребёнка.
"С днём рождения, мой хороший", — написал музыкант под фото.
Так как Баста не пояснил, кого именно он поздравил, подписчики стали делать разные предположения.
"Племянник видимо";
"Это Сергей Орлов";
"Это Гуф";
"Это его внебрачный сын", — писали фолловеры под фото ребёнка.
Ранее рэпер Матранг резко ответил рэперу Басте на предложение о помощи.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.