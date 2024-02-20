Певица Катя IOWA сообщила о случившемся горе в своей семье

Звезда Катя IOWA поделилась своим горем с подписчиками — у певицы умер отец.
Исполнительница хита "Плохо танцевать" рассказала об утрате, которая произошла в её семье. У Екатерины скончался 64-летний отец. Артистка призналась, что жалеет о том, что не так часто общалась с родителем. Она переживает и за то, что не успела показать отцу внука.
"Говорят, что папа и мама — это крылья. Одного у меня сегодня не стало. Просто по кругу шепчу "папа", много раз, и с каждым па, тело выпускает напряжение", — рассказала о своих переживаниях Екатерина Иванченко (настоящее имя певицы).
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.