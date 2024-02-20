Задержанный в Таиланде рэпер Матранг опасается депортации в Россию

Рэпера Матранга задержали силовики в Таиланде

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Алан Хадзарагов, известный как рэпер Матранг, записал видео из полицейской машины в Таиланде.

Фото: ВК-аккаунт Матранга

Автор хита "Медуза" задержала тайская полиция. На пути в отделение артист записал видеообращение к поклонникам. Побритый налысо и безбровый рэпер заверил, что с наркотиками его задержание никак не связано. Он уверен, что чист перед законом.

Матранг признался, что опасается депортации в Москву, откуда он сбежал, опасаясь преследования со стороны своих врагов.

Ранее Хадзарагов рассказал, что не хочет, чтобы его подвергли принудительному лечению в России.