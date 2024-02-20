Задержанный в Таиланде рэпер Матранг опасается депортации в Россию

Музыкант Алан Хадзарагов, известный как рэпер Матранг, записал видео из полицейской машины в Таиланде.
Автор хита "Медуза" задержала тайская полиция. На пути в отделение артист записал видеообращение к поклонникам. Побритый налысо и безбровый рэпер заверил, что с наркотиками его задержание никак не связано. Он уверен, что чист перед законом.
Матранг признался, что опасается депортации в Москву, откуда он сбежал, опасаясь преследования со стороны своих врагов.
Ранее Хадзарагов рассказал, что не хочет, чтобы его подвергли принудительному лечению в России.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.