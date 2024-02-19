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Отар Кушанашвили заявил, что больше всех после "голой вечеринки" страдает Лолита

Отар Кушанашвили заступился за Лолиту Милявскую

0:46
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили пожалел лишённую концертов Лолиту Милявскую.

Отар Кушанашвили заступился за Лолиту Милявскую
Фото: ВК-аккаунт Милявской

Филипп Киркоров вернулся в жюри шоу "Маска" после поездки на Донбасс. Дима Билан тоже избежал наказания после своего визита в ДНР. Из участников "голой вечеринки" наказанной осталась только Лолита.

Отар Кушанашвили призвал дать возможность певице снова выступать в России.

"Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает", — выразил своё мнение Отар.

Ранее Лолита Милявская показала, как таскает дрова из сарая, чтобы затопить печь в своём доме.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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