Отар Кушанашвили заявил, что больше всех после "голой вечеринки" страдает Лолита

Отар Кушанашвили заступился за Лолиту Милявскую

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили пожалел лишённую концертов Лолиту Милявскую.

Фото: ВК-аккаунт Милявской

Филипп Киркоров вернулся в жюри шоу "Маска" после поездки на Донбасс. Дима Билан тоже избежал наказания после своего визита в ДНР. Из участников "голой вечеринки" наказанной осталась только Лолита.

Отар Кушанашвили призвал дать возможность певице снова выступать в России.

"Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает", — выразил своё мнение Отар.

Ранее Лолита Милявская показала, как таскает дрова из сарая, чтобы затопить печь в своём доме.