Журналист Отар Кушанашвили пожалел лишённую концертов Лолиту Милявскую.
Филипп Киркоров вернулся в жюри шоу "Маска" после поездки на Донбасс. Дима Билан тоже избежал наказания после своего визита в ДНР. Из участников "голой вечеринки" наказанной осталась только Лолита.
Отар Кушанашвили призвал дать возможность певице снова выступать в России.
"Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает", — выразил своё мнение Отар.
Ранее Лолита Милявская показала, как таскает дрова из сарая, чтобы затопить печь в своём доме.
Чтобы сохранить их работоспособность, хозяйки часто обращаются к лимонной кислоте. Однако, возникают вопросы: как определить дозировку и куда правильно добавить?