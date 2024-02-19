Певица Клава Кока показала, как проводит время со своим избранником в Париже

Певица Клава Кока поделилась кадрами из Франции, где она отдыхает со своим избранником.
Клава Кока опубликовала кадры из Парижа, куда она отправилась отдыхать со своим возлюбленным Александром Повериным.
Исполнительница хита "Покинула чат" разместила фотографии с женихом на фоне Эйфелевой башни. Париж она назвала городом любви.
Под одним из фото Кока оставила шутливый комментарий.
"Идём продлевать контракт", — написала певица, намекая, возможно, на то, что не все верят в искренность её отношений с избранником.
Ранее жених Клавы Александр Поверин изобразил, как ведут себя разные мужчины в день всех влюблённых.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.