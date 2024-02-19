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Певица Клава Кока показала, как проводит время со своим избранником в Париже

Клава Кока отправилась в романтическое путешествие в Париж

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Шоу-бизнес

Певица Клава Кока поделилась кадрами из Франции, где она отдыхает со своим избранником.

Клава Кока отправилась в романтическое путешествие в Париж
Фото: Инстаграм Клавы Коки

Клава Кока опубликовала кадры из Парижа, куда она отправилась отдыхать со своим возлюбленным Александром Повериным.

Исполнительница хита "Покинула чат" разместила фотографии с женихом на фоне Эйфелевой башни. Париж она назвала городом любви.

Под одним из фото Кока оставила шутливый комментарий.

"Идём продлевать контракт", — написала певица, намекая, возможно, на то, что не все верят в искренность её отношений с избранником.

Ранее жених Клавы Александр Поверин изобразил, как ведут себя разные мужчины в день всех влюблённых.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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