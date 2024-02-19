Рэпер Матранг решил вернуться в Россию, однако признался, что боится

Возвращающийся в Россию рэпер Матранг опасается принудительного лечения

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор хита "Медуза" рэпер Матранг принял решение вернуться в Россию. Он признался, что боится, что на родине его будут принуждать к лечению.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Матранга

Матранг сбежал из России, так как его сильно избили некие похитители. За границей у музыканта возникли проблемы с запрещёнными веществами. Рэпер жаловался на безденежье и просил помощи у подписчиков.

Матранга уговорили вернуться в РФ, где он сможет продолжить зарабатывать на концертной деятельности. Певец, однако, опасается, что его заставят лечиться.

"Мама говорит, что меня будут от чего-то лечить, кто-то в курсе, от чего? Я чист от тяжёлых веществ и могу доказать это. Психически я тоже полностью здрров. Может кто-то мне помочь?" — написал Матранг в социальных сетях.

Ранее Матранг резко ответил рэперу Басте в ответ на его желание помочь.