Рэпер Матранг решил вернуться в Россию, однако признался, что боится

Автор хита "Медуза" рэпер Матранг принял решение вернуться в Россию. Он признался, что боится, что на родине его будут принуждать к лечению.
Матранг сбежал из России, так как его сильно избили некие похитители. За границей у музыканта возникли проблемы с запрещёнными веществами. Рэпер жаловался на безденежье и просил помощи у подписчиков.
Матранга уговорили вернуться в РФ, где он сможет продолжить зарабатывать на концертной деятельности. Певец, однако, опасается, что его заставят лечиться.
"Мама говорит, что меня будут от чего-то лечить, кто-то в курсе, от чего? Я чист от тяжёлых веществ и могу доказать это. Психически я тоже полностью здрров. Может кто-то мне помочь?" — написал Матранг в социальных сетях.
Ранее Матранг резко ответил рэперу Басте в ответ на его желание помочь.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.