Певица Максим устроила фотосессию с медведем и нарвалась на хейт: "Никто Стёпе ничего не вырывал"

Певица Максим сфотографировалась в объятиях огромного медведя

Певица Максим опубликовала серию смелых снимков с медведем Степаном.

Фото: Инстаграм Максим

Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, поделилась смелыми снимками в объятиях огромного медведя. Артистка рассказала, что уже снималась с косолапым в 2018 году в своём клипе на песню "Мои секреты". Теперь же с мишкой организовали полноценную фотосессию.

"Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям", — написала звезда в своём Инстаграм*.

Внимательные подписчики стали жалеть медведя, так как предположили, что зверю вырвали зубы, чтобы он был безопасным для людей.

Певица заверила, что такие предположения не соответствуют истине.

"Никто Степе ничего не вырывал, он любимец семьи и к нему трепетное отношение. Мишка очень старенький, ему по нашим меркам 90 лет, у него они выпали", — объяснила знаменитость.

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