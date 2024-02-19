Попавшая в религиозную секту "Бхагти Марга" Сати Казанова уехала в Индию

Экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова стала последовательницей движения "Бхагти Марга", которое называют сектой, и отправилась в Индию.
Выпускница золотого состава "Фабрики звёзд" Сати Казанова увлеклась восточными культами.
Певица отправилась в поломнеческую поездку по Индии. Она рассказала, что посетила два храма.
"На территории храма танцевала сладкая маленькая женщина У неё уже проявлены кокетливость, игривость, уверенность, а главное, ощущение своей неотразимости", — написала Казанова в своём Инстаграм*.
Религиовед Игорь Иванишко в интервью "Телеканалу 360" объяснил, что религиозное движение "Бхагти Марга" считают опасным и деструктивным.
Он отметил, что в России есть клуб, объединяющий бывших адептов гуру, которые считают себя пострадавшими от деятельности "Бхагти Марга". Эксперт рассказал, что у главы религиозного движения Шри Свами Вишвананды имеются проблемы с законом в ряде стран.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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