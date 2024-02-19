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Прощённый Филипп Киркоров появился на шоу "Маска" с скромном чёрном костюме

Филипп Киркоров снова стал председателем жюри шоу "Маска"

0:39
Шоу-бизнес

Поменявший имидж певец Филипп Киркоров снова сел в кресло жюри шоу "Маска".

Филипп Киркоров снова стал председателем жюри шоу "Маска"
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Сети появился фрагмент шоу "Маска". На видео ведущий торжественно представляет Филиппа Киркорова, и зал разражается овациями. 

Народный артист России, одетый в строгий чёрный костюм, скромно кланяется публике. 

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что певец сменил имидж. Артист отказался от авангардных нарядов с перьями и стразами и облачился в небросский классический костюм.

Ранее сообщалось, что Киркоров выступил на Донбассе, посетил больницу в Горловке и одарил раненых подарками.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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