Прощённый Филипп Киркоров появился на шоу "Маска" с скромном чёрном костюме

Поменявший имидж певец Филипп Киркоров снова сел в кресло жюри шоу "Маска".
В Сети появился фрагмент шоу "Маска". На видео ведущий торжественно представляет Филиппа Киркорова, и зал разражается овациями.
Народный артист России, одетый в строгий чёрный костюм, скромно кланяется публике.
Интернет-пользователи обратили внимание на то, что певец сменил имидж. Артист отказался от авангардных нарядов с перьями и стразами и облачился в небросский классический костюм.
Ранее сообщалось, что Киркоров выступил на Донбассе, посетил больницу в Горловке и одарил раненых подарками.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.