Прощённый Филипп Киркоров появился на шоу "Маска" с скромном чёрном костюме

Филипп Киркоров снова стал председателем жюри шоу "Маска"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поменявший имидж певец Филипп Киркоров снова сел в кресло жюри шоу "Маска".

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Сети появился фрагмент шоу "Маска". На видео ведущий торжественно представляет Филиппа Киркорова, и зал разражается овациями.

Народный артист России, одетый в строгий чёрный костюм, скромно кланяется публике.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что певец сменил имидж. Артист отказался от авангардных нарядов с перьями и стразами и облачился в небросский классический костюм.

Ранее сообщалось, что Киркоров выступил на Донбассе, посетил больницу в Горловке и одарил раненых подарками.