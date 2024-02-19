В Кемере отменили четырёхдневный музыкальный фестиваль группы «Би-2»

Telegram-канал SHOT сообщил об отмене четырёхдневного музыкального фестиваля "Каникулы с Би-2".
Егор Бортник* в своих соцсетях опубликовал фото с велосипедом на фоне моря и похвастался расслабленным режимом творческой работы.
"Вторая песня нового альбома готова. Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P. S. Концерт в Кемере отменён", — написал певец.
Мероприятие было запланировано на конец апреля в одном из пятизвёздочных отелей. В качестве ведущих пригласили актёров Алексея Дубаса и Максима Виторгана. Билеты с проживанием в отеле можно было купить от 289 до 379 тысяч рублей на все дни. Странно, но билеты до сих пор продаются.
Ранее коллектив проинформировал, что отменён концерт в ОАЭ, планировавшийся на 17 февраля.
* — признан иноагентом в РФ.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.