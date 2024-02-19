В Кемере отменили четырёхдневный музыкальный фестиваль группы «Би-2»

В турецком городе Кемер отменили концерт "Би-2"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Telegram-канал SHOT сообщил об отмене четырёхдневного музыкального фестиваля "Каникулы с Би-2".

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Егор Бортник* в своих соцсетях опубликовал фото с велосипедом на фоне моря и похвастался расслабленным режимом творческой работы.

"Вторая песня нового альбома готова. Для вдохновения и отдыха каждый день гоняем на великах вдоль моря. Расслабленный режим творческого процесса. P. S. Концерт в Кемере отменён", — написал певец.

Мероприятие было запланировано на конец апреля в одном из пятизвёздочных отелей. В качестве ведущих пригласили актёров Алексея Дубаса и Максима Виторгана. Билеты с проживанием в отеле можно было купить от 289 до 379 тысяч рублей на все дни. Странно, но билеты до сих пор продаются.

Ранее коллектив проинформировал, что отменён концерт в ОАЭ, планировавшийся на 17 февраля.

* — признан иноагентом в РФ.