Ольга Бузова и Дмитрий Дибров рассказали о совместной работе над новым шоу "Это нормально"

Бузова: проект «Это нормально» продюсеры придумали за одну ночь

2:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова рассказали про опыт совместного ведения передачи "Это нормально". В эфире нового выпуска "Шоу Воли" на канале ТНТ они поделились историей создания программы.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"Те, кто говорил, что Ольге Бузовой не хватает интеллекта, смотрите, теперь интеллект всегда ходит с Ольгой Бузовой", — пошутил Павел Воля, встречая коллег в студии.

Бузова рассказала, что телешоу "Это нормально" было придумано буквально за одну ночь. Это произошло во время съемок другого проекта, где Оля выступает в качестве ведущей — "Новых звезд в Африке". Так получилось, что в процессе работы у всех участников реалити от продюсеров до операторов возникали самые разные вопросы. Поэтому они и решили создать познавательное шоу, а в соведущие к Бузовой пригласили известного интеллектуала Дмитрия Диброва. Премьера передачи запланирована на 19 февраля.

Павел Воля опираясь на характер шоу втянул гостей в игру, ставя их неловкое положение каверзными вопросами о личной жизни. Бузовой пришлось рассказать о любви к футболистам, а Диброву о женитьбе на девушках младше на 30 лет. Также Дмитрий откровенно признался, что ложился под нож пластического хирурга, как и некоторые другие молодящиеся не по возрасту мужчины.

"Я сделал некоторую операцию на мозг и теперь делаю вот так", — заявил Дибров, изображая пальцами букву "L" — фирменный жест Ольги Бузовой. "То есть вы удалили некоторую часть мозга?" — иронично заметил в ответ Павел Воля.

Оля была очень рада, когда в ответ на очередную шутку Павла о ее странных высказываниях, Дибров назвал это парадоксальным мышлением. Она даже подскочила с дивана с распростертыми руками, как бы призывая публику зафиксировать этот момент.

Стоит отметить, что Ольга, привыкшая к стебу над собой, адекватно реагировала на шутки и увела разговор в семейное русло, заявив, что очень хочет найти любимого мужчину и завести детей. Она всегда с белой завистью наблюдает за счастливыми семьями.

"Мне 38 лет. И я очень хочу супруга и детей. И это нормально", — провозгласила Ольга, глядя на Павла Волю. "Оля, я тебе тут не помощник!" — заявил он под смех аудитории.

Воля с Ильей Соболевым обещали Оле скинуться на детей, но сказали, что помочь с мужчиной будет трудно.

В целом, выпуск получился смешным и остроумным. Из Диброва и Бузовой вышла вполне гармоничная пара участников, легко и непринужденно державшихся под напором дерзких и острых на язык юмористов.