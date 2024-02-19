Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Алина Горбачёва попали в список участников Кубка Первого канала
Пригород Авдеевки усеян грудами бронетехники после бесконтрольного бегства ВСУ
Что означает F1 на упаковке семян?
Какао на кокосовом молоке: даже без сахара получается сладким и насыщенным
Почему уличная кошка - отличный выбор: аспекты для внимания
Минобороны РФ показало брошенную под Авдеевкой технику ВСУ
Коксохим в Авдеевке полностью под контролем российской армии
В Пензе планируется запустить специальную карту, предназначенную для туристов
Сигналы недовольства кошки: признаки, на которые нужно обратить внимание
Ольга Бузова и Дмитрий Дибров рассказали о совместной работе над новым шоу "Это нормально"

Бузова: проект «Это нормально» продюсеры придумали за одну ночь

2:39
Шоу-бизнес

Телеведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова рассказали про опыт совместного ведения передачи "Это нормально". В эфире нового выпуска "Шоу Воли" на канале ТНТ они поделились историей создания программы.

Бузова: проект «Это нормально» продюсеры придумали за одну ночь
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"Те, кто говорил, что Ольге Бузовой не хватает интеллекта, смотрите, теперь интеллект всегда ходит с Ольгой Бузовой", — пошутил Павел Воля, встречая коллег в студии.

Бузова рассказала, что телешоу "Это нормально" было придумано буквально за одну ночь. Это произошло во время съемок другого проекта, где Оля выступает в качестве ведущей — "Новых звезд в Африке". Так получилось, что в процессе работы у всех участников реалити от продюсеров до операторов возникали самые разные вопросы. Поэтому они и решили создать познавательное шоу, а в соведущие к Бузовой пригласили известного интеллектуала Дмитрия Диброва. Премьера передачи запланирована на 19 февраля.

Павел Воля опираясь на характер шоу втянул гостей в игру, ставя их неловкое положение каверзными вопросами о личной жизни. Бузовой пришлось рассказать о любви к футболистам, а Диброву о женитьбе на девушках младше на 30 лет. Также Дмитрий откровенно признался, что ложился под нож пластического хирурга, как и некоторые другие молодящиеся не по возрасту мужчины.

"Я сделал некоторую операцию на мозг и теперь делаю вот так", — заявил Дибров, изображая пальцами букву "L" — фирменный жест Ольги Бузовой. "То есть вы удалили некоторую часть мозга?" — иронично заметил в ответ Павел Воля.

Оля была очень рада, когда в ответ на очередную шутку Павла о ее странных высказываниях, Дибров назвал это парадоксальным мышлением. Она даже подскочила с дивана с распростертыми руками, как бы призывая публику зафиксировать этот момент.

Стоит отметить, что Ольга, привыкшая к стебу над собой, адекватно реагировала на шутки и увела разговор в семейное русло, заявив, что очень хочет найти любимого мужчину и завести детей. Она всегда с белой завистью наблюдает за счастливыми семьями.

"Мне 38 лет. И я очень хочу супруга и детей. И это нормально", — провозгласила Ольга, глядя на Павла Волю. "Оля, я тебе тут не помощник!" — заявил он под смех аудитории.

Воля с Ильей Соболевым обещали Оле скинуться на детей, но сказали, что помочь с мужчиной будет трудно.

В целом, выпуск получился смешным и остроумным. Из Диброва и Бузовой вышла вполне гармоничная пара участников, легко и непринужденно державшихся под напором дерзких и острых на язык юмористов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата с свеклой и черносливом
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Илон Маск прокомментировал взятие Авдеевки ВС РФ
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Сводка с фронта: Авдеевка взята, идут зачистки, мощное наступление ВС РФ на Работино
Последние материалы
Бузова: проект «Это нормально» продюсеры придумали за одну ночь
Сигналы недовольства кошки: признаки, на которые нужно обратить внимание
10-минутная бьюти-рутина Наоми Кэмпбелл: матирующий тонер, мезороллер и смесь для сияния кожи
Правильно снимаем укрытия роз после зимы
Эксперт Кадаков: повышенный расход масла в двигателе — проблема, на которую стоит обратить внимание
Эндокринолог Тананакина: как избежать развития саркопении
Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода
Бьюти-привычки, которые просто соблюдать каждому
Биолог Созыкин рассказал, что растворимый кофе не бодрит и вызывает язву
Эксперт Ревин: ошибка при парковке с АКПП, которую часто допускают водители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников