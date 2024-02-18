Ксения Собчак процитировала Солженицына: человек, у которого отобрали всё, свободен

Ксения Собчак привела слова Солженицына о свободе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась цитатой писателя Александра Солженицына, в которой он говорит о свободе человека, у которого отобрали всё.

Фото: Вк-аккаунт Ксении Собчак

Журналистка опубликовала слова автора художественно-исторического произведения "Архипелаг ГУЛАГ". Слова писателя она разместила под фото памятнику жертвам политических репрессий.

"Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не всё. Но человек, у которого вы отобрали всё - уже не подвластен вам, он снова свободен." © Александр Солженицын", — написала Ксения в своём Инстаграм*.

Ранее Собчак назвала имя своего любимого российского актёра.

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