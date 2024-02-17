Ксения Собчак назвала имя своего самого любимого русского актёра

Ксения Собчак рассекретила личность артиста, которого она считает №1 в России.
Журналистка призналась, что неделя выдалась для неё тяжёлой. Лечить душевные раны Ксения решила искусством, поэтому посмотрела спектакль "Я — Сергей Образцов" в театре Образцова, в котором главную и единственную роль играет звезда фильма "Мастер и Маргарита" Евгений Цыганов.
"Цыганов не зря сегодня мой самый любимый русский актёр. Спектакль очень попал на настроение и состояние. От души рекомендую", — написала Собчак в своём Инстаграм*.
Ранее звезда балета Николай Цискаридзе назвал имя любимого молодого актёра в России.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.