Ксения Собчак назвала имя своего самого любимого русского актёра

Ксения Собчак рассказала, кого считает лучшим артистом России

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассекретила личность артиста, которого она считает №1 в России.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак

Журналистка призналась, что неделя выдалась для неё тяжёлой. Лечить душевные раны Ксения решила искусством, поэтому посмотрела спектакль "Я — Сергей Образцов" в театре Образцова, в котором главную и единственную роль играет звезда фильма "Мастер и Маргарита" Евгений Цыганов.

"Цыганов не зря сегодня мой самый любимый русский актёр. Спектакль очень попал на настроение и состояние. От души рекомендую", — написала Собчак в своём Инстаграм*.

Ранее звезда балета Николай Цискаридзе назвал имя любимого молодого актёра в России.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской