Звезда сериала "Слово пацана" сыграет молодого Жириновского: я за эту партию стою

Звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому доверили роль покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Кологривый встретился с главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Молодой актёр на встрече заявил, что справится с предложенной им ролью Владимира Вольфовича.
"Я не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране. Так что ждите", — сказал артист в свойственной ему развязной манере.
Интернет-пользователи отмечают, что у молодого Жириновского и Кологривого действительной есть что-то общее.
"Я за эту партию стою, ЛДПР мне всё, и я всё ЛДПР", — шутят сетевые остряки.
Ранее актёр из сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев показал жену и сына.
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