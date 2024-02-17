Звезда сериала "Слово пацана" сыграет молодого Жириновского: я за эту партию стою

Никита Кологривый исполнит роль Владимира Жириновского

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому доверили роль покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Кологривый встретился с главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Молодой актёр на встрече заявил, что справится с предложенной им ролью Владимира Вольфовича.

"Я не только сыграю, но и сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране. Так что ждите", — сказал артист в свойственной ему развязной манере.

Интернет-пользователи отмечают, что у молодого Жириновского и Кологривого действительной есть что-то общее.

"Я за эту партию стою, ЛДПР мне всё, и я всё ЛДПР", — шутят сетевые остряки.

Ранее актёр из сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев показал жену и сына.