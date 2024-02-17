Дворцов: Поездка рэпера ST и других артистов в зону спецоперации демонстрируют поддержку российских военных

Сергей Дворцов: Приоритетное направление для шоу-бизнеса сейчас — развитие патриотизма

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что выступления российских артистов перед нашими военнослужащими в зоне СВО — это демонстрация единства и поддержки обществом вооруженных сил России.

Фото: Пресс-служба ЦДРА

"В наше время всем сложно, в первую очередь солдатам, кто сейчас находится в зоне боевых действий и за нашу Родину отдают жизнь потом и кровью", — подчеркнул Дворцов.

Дворцов отметил, что посещение ребят на передовой и в госпиталях знаменитыми и не очень артистами вносят радость и частичку мирной жизни. Ведь не только патриотические песни повышают дух, но и простое дружеское общение.

При этом продюсер озвучил, что на данный момент важнейшей задачей для шоу-бизнеса стало развитие патриотизма. Все исполнители должны показать через свои песни, что народ России един и победа будет за нами.

"Некий дух, добро, позитив нести своему слушателю", — сказал он о том, что необходимо вкладывать исполнителям в свои треки.

По словам Дворцова, примером должен стать поступок рэпера ST, который спел "Дай ему сил" перед военнослужащими Росгвардии прямо на передовой, где вместе с ними запустил флешмоб исполнения этой песни под гитару.