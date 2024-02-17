Ксения Собчак призналась, что она на эмоциональном дне: кажется, что всё бессмысленно

Ксения Собчак объяснила, что в состоянии полной деморализации её спасает семья.
Журналистка поделилась с подписчиками своими душевными терзаниями. Она опубликовала фото сына Платона, который закрыл лицо большим леденцом на палочке.
"Когда кажется, что ты на эмоциональном дне, что всё бессмысленно и бесполезно, семья — это то, что всегда спасает", — написала Ксения в своём Инстаграм*.
Собчак выразила уверенность в том, что будущее есть, и на него можно влиять.
Она отметила, что её планы стали скоромнее. Она, по собственному признанию, отказалась от планов по завоеванию мира и пытается "не предать себя".
Спасение от тяжёлого эмоционального состояние Ксения находит в помощи тем, кому ещё хуже.
Ранее Ксения Собчак высказалась о смерти Алексея Навального**.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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