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Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев показал часы досуга с женой и ребёнком

Звезда сериала "Слово пацана" показал жену и ребёнка

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Шоу-бизнес

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата из сериала "Слово пацана", опубликовал видео с женой и ребёнком.

Звезда сериала "Слово пацана" показал жену и ребёнка
Фото: Инстаграм Минекаева

На кадрах в уютной домашней обстановке 24-летний артист сидит с годовалым сыном Рэмилем и женой, актрисой Азизой Бекмановой.

Счастливые родители на видео играют с сыном в игру "коза-рогатая", а мальчик заливается смехом.

Рузиль и Азиза познакомились ещё в подростковом возрасте. Они вместе учились в Казанском театральном училище, а затем в ГИТИСе.

Ранее Рузиль Минекаев прокомментировал слухи о втором сезоне сериала "Слово пацана".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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