Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев показал часы досуга с женой и ребёнком

Актёр Рузиль Минекаев, известный по роли Марата из сериала "Слово пацана", опубликовал видео с женой и ребёнком.
На кадрах в уютной домашней обстановке 24-летний артист сидит с годовалым сыном Рэмилем и женой, актрисой Азизой Бекмановой.
Счастливые родители на видео играют с сыном в игру "коза-рогатая", а мальчик заливается смехом.
Рузиль и Азиза познакомились ещё в подростковом возрасте. Они вместе учились в Казанском театральном училище, а затем в ГИТИСе.
Ранее Рузиль Минекаев прокомментировал слухи о втором сезоне сериала "Слово пацана".
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.