Лоза назвал самое страшное наказание для Пугачёвой и её мужа

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Певец Лоза: самым страшным наказанием для Пугачёвой будет забвение

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Шоу-бизнес

Уже два года Алла Пугачёва и Максим Галкин* живут в других странах. Сначала это был Израиль, теперь Кипр. Там они напоминают о себе различными скандалами. Теперь они рискуют лишиться имущества в РФ, так как законодатели решили наказывать таких знаменитостей конфискацией. Композитор Юрий Лоза назвал самое страшное, по его мнению, наказание для артистов-предателей, передаёт "АиФ”.

Певец Лоза: самым страшным наказанием для Пугачёвой будет забвение
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Самое страшное для Пугачёвой с Галкиным* — это забвение”, — высказался музыкант.

Он добавил, что Алла Борисовна уже давно не записывает новых песен и не выступает. Певец назвал ее пенсионеркой и отметил, что зрители ничего не потеряли от эмиграции бывших звёзд. По словам композитора, Галкина* быстро заменили на телевидении, а на сцене уже давно выступают молодые исполнители.

* — признан иноагентом в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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