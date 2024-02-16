Лоза назвал самое страшное наказание для Пугачёвой и её мужа

Певец Лоза: самым страшным наказанием для Пугачёвой будет забвение

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уже два года Алла Пугачёва и Максим Галкин* живут в других странах. Сначала это был Израиль, теперь Кипр. Там они напоминают о себе различными скандалами. Теперь они рискуют лишиться имущества в РФ, так как законодатели решили наказывать таких знаменитостей конфискацией. Композитор Юрий Лоза назвал самое страшное, по его мнению, наказание для артистов-предателей, передаёт "АиФ”.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

"Самое страшное для Пугачёвой с Галкиным* — это забвение”, — высказался музыкант.

Он добавил, что Алла Борисовна уже давно не записывает новых песен и не выступает. Певец назвал ее пенсионеркой и отметил, что зрители ничего не потеряли от эмиграции бывших звёзд. По словам композитора, Галкина* быстро заменили на телевидении, а на сцене уже давно выступают молодые исполнители.

* — признан иноагентом в РФ.