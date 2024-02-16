Сергей Лазарев опубликовал фото с дочкой и сыном: "Моё продолжение"

Певец Сергей Лазарев поделился трогательной семейной фотографией.
Лазарев опубликовал в Инстаграм* фото с сыном и дочкой. На снимке Лазарев делает селфи с детьми в бассейне.
Под снимком артист опубликовал смайлик в виде красного сердца. Фото он сопроводил своей песней под названием "Моё продолжение".
Подписчики уверены, что дети очень похожи на Лазарева, особенно дочка.
"Сергей, дочурка на Вас похожа";
"Дочка вылитая папа";
"3 счастливых мордочки! Хорошего времяпрепровождения, Серёжа", — писали фолловеры под фото.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.