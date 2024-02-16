Сергей Лазарев опубликовал фото с дочкой и сыном: "Моё продолжение"

Сергей Лазарев сделал селфи с детьми: "Дочка вылитая папа"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев поделился трогательной семейной фотографией.

Фото: Инстаграм Лазарева

Лазарев опубликовал в Инстаграм* фото с сыном и дочкой. На снимке Лазарев делает селфи с детьми в бассейне.

Под снимком артист опубликовал смайлик в виде красного сердца. Фото он сопроводил своей песней под названием "Моё продолжение".

Подписчики уверены, что дети очень похожи на Лазарева, особенно дочка.

"Сергей, дочурка на Вас похожа"; "Дочка вылитая папа"; "3 счастливых мордочки! Хорошего времяпрепровождения, Серёжа", — писали фолловеры под фото.

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